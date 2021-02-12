Более 1,1 тысячи земель с недвижимостью без регистрации проверят в Наро-Фоминске

Инспекторы проверят более 1,1 тысячи садовых участков в Наро-Фоминске с предполагаемыми постройками без регистрации. Они подтвердят или опровергнут наличие на этих землях таких объектов.

С середины января земельные контролеры осмотрели 70 участков и обнаружили на них 120 таких построек.

Это отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. Рейды провели вместе с Минжилполитики, Мингосуправления, Госадмтехнадзором, ФНС, МОБТИ и не только.

Цель такой работы — помочь тем, кто не успел зарегистрировать свою недвижимость или не знает, как это сделать, получить информацию „на дом“ о порядке действий Наталья Адигамова.

Но, по ее словам, есть и те, кто сознательно избегает регистрации недвижимости. В результате ее нельзя застраховать, продать или сдать в аренду, а еще передать по наследству.

«Не получится ее и газифицировать, поскольку для подведения к дому газа необходима копия права собственности на него. Кроме того, такие дома могут быть признаны самостроями, а это грозит сносом», — отметила Наталья Адигамова.

Как сообщил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, земельные инспекторы передают информацию в исполнительные группы для принятия решений по замеченным объектам.

Жителям Подмосковья напомнили, что оформить свои постройки и дома на землях СНТ, ИЖС и ЛПХ по упрощенной схеме можно до 1 марта 2026 года.