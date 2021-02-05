Земельные участки выдадут еще 160 многодетным семьям из Пушкино

По ее словам, более 22 гектаров земли из собственности региона перешло в муниципальную. Помощь оказали Пушкино.

Землю подобрали в деревне Тешилово, находящейся в Сергиево-Посадском городском округе.

Администрация округа сможет предоставить бесплатные участки многодетным семьям Наталья Адигамова.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что в регионе идет активная работа по подбору участков в помощь малоземельным округам.

Уже сегодня власти прорабатывают вопросы о передаче новых массивов еще трем муниципалитетам Московской области.

Ранее стало известно, что за месяц земельные участки выдали 70 многодетным семьям, а за год — более чем 1,2 тысячи.