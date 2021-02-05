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    05 февраля 2021, 14:20

    Земельные участки выдадут еще 160 многодетным семьям из Пушкино

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Пушкинскому округу передали земельные участки более чем для 160 многодетных семей. Это территория, которую выбрали в соседнем Сергиевом Посаде, сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
    Земельные участки выдадут еще 160 многодетным семьям из Пушкино

    По ее словам, более 22 гектаров земли из собственности региона перешло в муниципальную. Помощь оказали Пушкино.

    Землю подобрали в деревне Тешилово, находящейся в Сергиево-Посадском городском округе.

    Администрация округа сможет предоставить бесплатные участки многодетным семьям

    Наталья Адигамова.

    Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что в регионе идет активная работа по подбору участков в помощь малоземельным округам.

    Уже сегодня власти прорабатывают вопросы о передаче новых массивов еще трем муниципалитетам Московской области.

    Ранее стало известно, что за месяц земельные участки выдали 70 многодетным семьям, а за год — более чем 1,2 тысячи.