Еще 22 многодетные семьи Подмосковья получат землю в ближайшие три месяца. Пандемия не помеха

За последние недели марта в Министерстве имущественных отношений Московской области согласовали участки в 12 округах.

Так, за три месяца землю площадью от 10 до 15 соток получат пять многодетных семей в Ступине, четыре — в Серебряных Прудах, по две — в Коломне, Сергиевом Посаде и Рузе, а в Лотошине, Шатуре, Кашире, Талдоме, Волоколамске, Егорьевске и Можайске — по одной семье с тремя и более детьми.

В дальнейшем власти региона предоставят еще 16 участков. Это земли в Орехово-Зуеве, Шатуре, Талдоме, Щелкове и Ступине.

В министерстве также утвердили схемы расположения еще 46 участков. Они находятся в Орехово-Зуеве. Их планируют передать многодетным семьям уже этим летом.

А с начала года в Московской области обеспечили земельными участками 270 многодетных семей. Самые высокие показатели в Серпухове, Химках, Щелкове, Зарайске и Чехове.