    06 апреля 2020, 12:08

    Еще 22 многодетные семьи Подмосковья получат землю в ближайшие три месяца. Пандемия не помеха

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Пандемия не помешает передать земельные участки еще 22 многодетным семьям Подмосковья. Это сделают уже во втором квартале 2020 года.
    Еще 22 многодетные семьи Подмосковья получат землю в ближайшие три месяца. Пандемия не помеха

    За последние недели марта в Министерстве имущественных отношений Московской области согласовали участки в 12 округах.

    Так, за три месяца землю площадью от 10 до 15 соток получат пять многодетных семей в Ступине, четыре — в Серебряных Прудах, по две — в Коломне, Сергиевом Посаде и Рузе, а в Лотошине, Шатуре, Кашире, Талдоме, Волоколамске, Егорьевске и Можайске — по одной семье с тремя и более детьми.

    В дальнейшем власти региона предоставят еще 16 участков. Это земли в Орехово-Зуеве, Шатуре, Талдоме, Щелкове и Ступине.

    В министерстве также утвердили схемы расположения еще 46 участков. Они находятся в Орехово-Зуеве. Их планируют передать многодетным семьям уже этим летом.

    А с начала года в Московской области обеспечили земельными участками 270 многодетных семей. Самые высокие показатели в Серпухове, Химках, Щелкове, Зарайске и Чехове.