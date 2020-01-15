Больше трех тысяч многодетных семей получили участки в Подмосковье в 2019 году
Владислав Коган, министр имущественных отношений Московской области, отметил, что среди лидеров по количеству переданных участков городские округа Дубна, Балашиха, Чехов, Серпухов и Химки.
В Дубне участки получили 372 многодетные семьи, Балашихе землю получили 268 семей, в Чехове — 258, в Серпухове — 201, в Химках — 197.
По словам Когана, за период с 2012 по 2019 год число семей, получивших участки, возросло с 2,4 тысячи до 26,8 тысячи.
За восемь лет действия закона Московской области о бесплатном обеспечении многодетных семей земельными участками лидерами по выдаче участков стали городские округа Щелково, где охвачены 1600 семей, Богородский — 1082 семьи, Сергиево-Посадский — 1030 семей, Дмитровский — 920 семей и Раменский — 914 семей.
Администрации муниципалитетов уже сформировали 1832 участка, и еще 3813 земельных участков находятся на этапе формирования.
Сейчас правительство Московской области прорабатывает различные варианты помощи малоземельным городским округам, в том числе ведется работа по подбору земли из областной казны и неразграниченных земель.
Уже до конца января многодетные семьи Подмосковья получат более 100 земельных участков.