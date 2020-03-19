Подмосковье выдало земельные участки 270 многодетным семьям с начала года

В Подмосковье 270 многодетных семей обеспечили земельными участками с начала года. Самые высокие показатели в Серпухове, Химках, Щелкове, Зарайске и Чехове. Там за первые два месяца землю получило больше всего семей.

На первом месте — Серпухов. С января участки родителям с тремя и более детьми администрация округа передала 86 раз. В Химках — 61, в то время как 15 в Щелкове, 11 в Зарайске и 10 в Чехове.

Всего за последние девять лет землю в Подмосковье получили свыше 27 тысяч многодетных семей. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, округами-лидерами, которые за все время действия областного закона обеспечили землей 97-99% многодетных семей, стали Шаховская, Лотошино, Ступино, Павловский Посад, Волоколамский, Луховицы и Серебряные Пруды.

Высокие показатели и в Щелкове, где участки переданы 1615 раз, в то время как 1084 — в Богородском, 1075 — в Орехово-Зуевском, 1030 — в Сергиево-Посадском и 920 — в Дмитровском округах.

Сегодня в администрациях муниципалитетов составили список еще из 2220 земель, которые смогут получить семьи, а еще 3682 участка находятся на стадии формирования.

И другие меры поддержки

В январском обращении к жителям губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что собственное жилье для семей с детьми из Подмосковья станет еще доступнее. Если малыш родился с 1 января этого года, то родителям снизят ставку по ипотеке на 3% при покупке квартиры в новостройках.

Так, многодетные семьи смогут приобрести новое жилье, сохранив от 1,5 до двух миллионов рублей. Именно такую сумму удастся сэкономить при приобретении двушки площадью 50 «квадратов», если ее цена около пяти миллионов. Подробности можно узнать по телефону 8 (498) 602-16-00. Добавочные — 47-716 или 47-648.

Кроме того, Подмосковье поможет с жильем 365 уникальным работникам в этом году. Им вручат сертификаты по социальной ипотеке, которые станут подспорьем при покупке квартиры. Так, правительство погасит тело кредита, а участники программы «Социальная ипотека» — только проценты. Ежемесячно на протяжении десяти лет им будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.