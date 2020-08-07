«Новый учебный год начну с радостью». Еще 15 воспитателям из Подмосковья дали льготу на покупку жилья

Андрей Воробьев вручил сертификаты на социальную ипотеку сотрудницам детских садов Подмосковья. Сразу же им помогли разобраться во всех особенностях программы и объяснили, как приобрести свое жилье с этой льготой.

Программа работает так: мы помогаем сразу с половиной взноса за жилье, а потом десять лет выплачиваем основной долг по ипотеке Андрей Воробьев.

Стоимость квартиры берет на себя правительство Подмосковья, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Сама программа работает в регионе уже пятый год. За это время жилье по «Социальной ипотеке» получили не менее 1,5 тысячи учителей, воспитателей, врачей, ученых, тренеров и не только.

Мы приняли программу, которая предполагает, что за приобретенную квартиру ежемесячный платеж, как мне сказали наши министры, будет составлять 7-10 тысяч рублей Андрей Воробьев.

За этот год льготными условиями на покупку жилья обеспечат порядка 365 специалистов. Воспитатель детского сада «Теремок» из Подольска Светлана Лагушкина поделилась, что это подарок судьбы.

Я безмерно счастлива — хочется поблагодарить губернатора за предоставленную возможность. Теперь я смогу больше не думать о жилищных проблемах, потому что у меня будет квартира. И новый учебный год я начну с радостью: судьба предоставила такой подарок Светлана Лагушкина.

В период с 2016 по 2019 год обладателями собственных квартир по «Социальной ипотеке» стали уже 209 педагогов из 40 округов Подмосковья. Еще 110 свидетельств им вручат до конца декабря.

Участники программы оплатят только проценты, в то время как правительство погасит само тело кредита. В течение десяти лет специалистам каждый месяц будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.

Среди требований для получения сертификата — проживание в Подмосковье, работа дольше трех месяцев и наличие трудового договора не менее чем на десять лет. Вместе с тем обязательные условия — отсутствие жилья в области и возможность получить ипотечный кредит.