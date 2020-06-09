Социальную ипотеку в этом году получат 30 подмосковных воспитателей

В Московской области идет отбор воспитателей на получение социальной ипотеки. Из 77 заявок выберут 30 кандидатов. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

«В этом году в Подмосковье принято 77 заявок от воспитателей из 27 муниципальных образований на участие в программе „Социальная ипотека“. По итогам отбора поучаствовать в программе смогут 30 кандидатов», — уточнила Каклюгина.

Всего в этом году сертификаты на социальную ипотеку получат 110 педагогических работников. Из них 30 — это воспитатели, 60 — учителя, 20 — молодые учителя.

Министр отметила, что отбор на участие в программе довольно жесткий, и претендентов много.

«Данная программа является отличным подспорьем для профессиональной реализации. Государство берет на себя обязанность по выплате первоначального взноса и полной стоимости жилья по ипотеке, а специалисту остается только оплачивать проценты по кредиту, что не станет серьезным финансовым обременением», — сказала Каклюгина.

Министр добавила, что заявки на участие в программе еще могут подать учителя и молодые педагоги. Срок приема заявок для них закончится 15 июня.