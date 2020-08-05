Сотню ученых и молодых специалистов из Подмосковья отобрали для участия в программе «Социальная ипотека»

Специальная комиссия отобрала сотню заявок на получение социальной ипотеки, которые подали молодые ученые и специалисты Московской области. Всего в 2020 году в программе участвовало более 200 заявок.

«Всего в этом году было получено более 200 заявок на получение соципотеки среди ученых и специалистов Московской области. Отбор прошли 100 человек. Таким образом, с начала действия программы (с 2016 года) квартиры получили 507 человек», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Победители конкурса смогут компенсировать первоначальный взнос и ежемесячную оплату основного долга по ипотечному жилищному кредиту. Свидетельства о финансовой поддержке люди получат после того, как губернатор Московской области Андрей Воробьев подпишет соответствующее постановление.

Комиссия отбирала участников социальной программы по научной и социально-экономической значимости исследований молодых ученых для региона, по их актуальности, новизне и возможности применения на практике. Критериями отбора стали наличие ученой степени, печатных публикаций и патентов на полезные изобретения.

Участниками программы «Социальная ипотека» станут специалисты из 32 промышленных и 30 научных организаций Подмосковья.