    29 июня 2020, 14:24

    Еще 11 тысяч гектаров земель Шатуры отдадут под сельское хозяйство за два года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В подмосковной Шатуре под сельское хозяйство отдадут еще порядка 11 тысяч гектаров земель. Новые инвесторы планируют ввести их в оборот за два года. Здесь начали развивать три крупных проекта. Так, запустят молочный комплекс, цех переработки картофеля и не только.
    Еще 11 тысяч гектаров земель Шатуры отдадут под сельское хозяйство за два года | Изображение 1

    Новые земли осваивают компании, которые займутся хранением овощей, животноводством, а также выращиванием мискантуса и производством из растения одноразовой посуды. Во время визита в городской округ об этом рассказал министр сельского хозяйства Андрей Разин.

    Уже долгое время в Шатуре неиспользуемыми оставались 16 тысяч гектаров сельхозугодий. А в этом году на 11 тысячах началась реализация трех крупных инвестиционных проектов

    Андрей Разин.

    Также, встретившись с аграриями, Андрей Разин обсудил с ними меры поддержки сельского хозяйства. Например, это частичная компенсация затрат и не только.

    «Субсидию компании могут получить за каждый гектар, но надо подготовить соответствующие документы», — сообщил министр.

    Еще 11 тысяч гектаров земель Шатуры отдадут под сельское хозяйство за два года | Изображение 2

    Поговорили и о программе по борьбе с борщевиком. Химическое или механическое уничтожение опасного сорняка на участках — это обязательная часть работ в такой отрасли.

    За последние несколько лет в округе развили сельское хозяйство более чем на 5,3 тысячи гектаров земель.

    В прошлом году в Шатуре обработали и ввели свыше 1,1 тысячи гектаров

    Андрей Разин.

    По словам Разина, для аграриев уже подготовлены все тракторы, косилки и другая техника. А механизаторам сняли жилье. Такая поддержка поможет ускорить темп ввода новых земель в оборот.

    Еще 11 тысяч гектаров земель Шатуры отдадут под сельское хозяйство за два года | Изображение 3

    В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета.

    Всего сейчас в регионе работают более 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм. С начала года более 130 аграриев получили поддержку в виде двух миллиардов рублей субсидий. Московская область — лидер по экспорту сыра и молочной продукции, какао и шоколадных изделий в России.