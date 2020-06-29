Новые земли осваивают компании, которые займутся хранением овощей, животноводством, а также выращиванием мискантуса и производством из растения одноразовой посуды. Во время визита в городской округ об этом рассказал министр сельского хозяйства Андрей Разин.

Уже долгое время в Шатуре неиспользуемыми оставались 16 тысяч гектаров сельхозугодий. А в этом году на 11 тысячах началась реализация трех крупных инвестиционных проектов Андрей Разин.

Также, встретившись с аграриями, Андрей Разин обсудил с ними меры поддержки сельского хозяйства. Например, это частичная компенсация затрат и не только.

«Субсидию компании могут получить за каждый гектар, но надо подготовить соответствующие документы», — сообщил министр.

Поговорили и о программе по борьбе с борщевиком. Химическое или механическое уничтожение опасного сорняка на участках — это обязательная часть работ в такой отрасли.

За последние несколько лет в округе развили сельское хозяйство более чем на 5,3 тысячи гектаров земель.

В прошлом году в Шатуре обработали и ввели свыше 1,1 тысячи гектаров Андрей Разин.

По словам Разина, для аграриев уже подготовлены все тракторы, косилки и другая техника. А механизаторам сняли жилье. Такая поддержка поможет ускорить темп ввода новых земель в оборот.

В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета.

Всего сейчас в регионе работают более 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм. С начала года более 130 аграриев получили поддержку в виде двух миллиардов рублей субсидий. Московская область — лидер по экспорту сыра и молочной продукции, какао и шоколадных изделий в России.