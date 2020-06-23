Подмосковье перешло ко второму этапу по борьбе с борщевиком. Их всего три

В Подмосковье приступили ко второму из трех этапов по борьбе с борщевиком. Уничтожать сорняк начали с конца марта. В первую очередь обрабатывают самые пострадавшие территории. Итоги подведут в период с августа по сентябрь.

Борьбу с борщевиком в Подмосковье традиционно организуют в три этапа. Первый — в марте-апреле, второй — в июне, когда он цветет, а третий — в разгаре июля, когда выбрасываются семена. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.

На сегодняшний день по второму этапу борьбы с сорняком обработано 2224 гектара — это 17% планируемой территории Андрей Разин.

Министр уточнил, что наиболее плачевная ситуация с сорняком наблюдается на муниципальных землях — 16,4 тысячи гектаров, частных — 4,4 и придорожных зонах — 2,8. Острее всего проблема стоит в Волоколамском, Можайском и Рузском округах.

«А вторичную обработку начали проводить на муниципальных землях в Воскресенске, Егорьевске, Истре, Орехово-Зуеве, Чехове. В этих районах относительно небольшие площади, пораженные борщевиком», — сказал Разин.

Итоги такой борьбы будут ясны ближе к осени. А собственников, которые не примут меры по уничтожению сорняка, привлекут к административной ответственности и уплате штрафа.

Специалисты убеждены, что обрабатывать сорняк необходимо, когда он еще не выше 30 сантиметров. Штраф за неудаленный борщевик для физических лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных — от 20 до 50, а для юридических — от 150 до одного миллиона.

А с 2018 года инспекторы имеют право привлекать владельцев участков к административной ответственности.

Единая горячая линия

В Подмосковье уже появилась единая горячая линия для борьбы с борщевиком. Жители смогут пожаловаться на сорняк и узнать о том, как ему противодействовать.

На этот номер поступило уже более 630 звонков.

Чаще всего интересуются методами борьбы с сорняком или спрашивают о том, как удалить его на участке. И много жалоб на борщевик у соседа, в ближайших населенных пунктах Андрей Разин.

Министр отметил, что службы немедленно реагируют на звонки, дают подробные консультации или выезжают на места.

Получить информацию, связанную с сорняком, теперь можно по телефону 8 (495) 128-00-88.