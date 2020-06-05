Подмосковье стало российским лидером по экспорту какао и шоколадных изделий

Подмосковье заняло первое место в России по экспорту какао и кондитерских шоколадных изделий. Продукцию скупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ. Например, за первый квартал года шоколадные товары экспортировали на 66,7 миллиона долларов.

Этот показатель на 17% больше, чем прежде, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

По экспорту в этом направлении, как и по экспорту молочной продукции, мы сегодня идем первыми среди регионов страны Андрей Разин.

Всего за первый квартал 2020 года Подмосковье экспортировало продукцию на 246,2 миллиона долларов.

Кроме того, Подмосковье — российский лидер по экспорту сыра и молочной продукции. Ее преимущественно поставляют США и странам СНГ.

Лидером продукции стал сыр. С начала года мы продали его зарубежным покупателям на сумму более 12,5 миллиона долларов Андрей Разин.

В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета. Всего в регионе работают больше 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм.

В условиях пандемии предоставляют и различные субсидии. Их выдают на поддержку производства и возмещение части затрат.