    05 июня 2020, 11:11

    Подмосковье стало российским лидером по экспорту какао и шоколадных изделий

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье заняло первое место в России по экспорту какао и кондитерских шоколадных изделий. Продукцию скупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ. Например, за первый квартал года шоколадные товары экспортировали на 66,7 миллиона долларов.
    Подмосковье стало российским лидером по экспорту какао и шоколадных изделий

    Этот показатель на 17% больше, чем прежде, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

    По экспорту в этом направлении, как и по экспорту молочной продукции, мы сегодня идем первыми среди регионов страны

    Андрей Разин.

    Всего за первый квартал 2020 года Подмосковье экспортировало продукцию на 246,2 миллиона долларов.

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    Кроме того, Подмосковье — российский лидер по экспорту сыра и молочной продукции. Ее преимущественно поставляют США и странам СНГ.

    Лидером продукции стал сыр. С начала года мы продали его зарубежным покупателям на сумму более 12,5 миллиона долларов

    Андрей Разин.

    В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета. Всего в регионе работают больше 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм.

    В условиях пандемии предоставляют и различные субсидии. Их выдают на поддержку производства и возмещение части затрат.