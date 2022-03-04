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    04 марта 2022, 17:26

    Еще 10 семей из аварийных домов получили новые квартиры в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Артем Мельников

    Ключи от новых квартир вручили 10 семьям из аварийных домов Солнечногорска. Многоэтажка, в которую переедут жильцы, расположена на пересечении Школьной улицы и переулка Механизаторов.

    Еще 10 семей из аварийных домов получили новые квартиры в Солнечногорске | Изображение 1

    Вблизи новостройки есть парковка и детская площадка. Здесь работает система видеонаблюдения «Безопасный регион».

    Для переселенцев подготовили и соседнюю многоэтажку. В два жилых дома до конца года переедут 86 семей из аварийных домов Центрального микрорайона.

    Еще 10 семей из аварийных домов получили новые квартиры в Солнечногорске | Изображение 2

    Глава городского округа Виктор Родионов отметил, что новые квартиры — уже с отделкой и готовы для проживания.

    Расселение ветхого жилого фонда — одно из важных направлений нашей работы. Спасибо губернатору, правительству региона, инвестору и застройщику

    Виктор Родионов.

    После полного распределения жильцов по новым квартирам старые дома, которые давно стали аварийными, демонтируют.

    Еще 10 семей из аварийных домов получили новые квартиры в Солнечногорске | Изображение 3

    Ранее по инициативе губернатора Московская область ввела новую меру поддержки переселенцев из аварийного жилья — денежный сертификат.

    Теперь людям не придется ждать, когда расселят дом. Вместо этого можно получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру.