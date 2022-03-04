Еще 10 семей из аварийных домов получили новые квартиры в Солнечногорске

Ключи от новых квартир вручили 10 семьям из аварийных домов Солнечногорска. Многоэтажка, в которую переедут жильцы, расположена на пересечении Школьной улицы и переулка Механизаторов.

Вблизи новостройки есть парковка и детская площадка. Здесь работает система видеонаблюдения «Безопасный регион».

Для переселенцев подготовили и соседнюю многоэтажку. В два жилых дома до конца года переедут 86 семей из аварийных домов Центрального микрорайона.

Глава городского округа Виктор Родионов отметил, что новые квартиры — уже с отделкой и готовы для проживания.

Расселение ветхого жилого фонда — одно из важных направлений нашей работы. Спасибо губернатору, правительству региона, инвестору и застройщику Виктор Родионов.

После полного распределения жильцов по новым квартирам старые дома, которые давно стали аварийными, демонтируют.

Ранее по инициативе губернатора Московская область ввела новую меру поддержки переселенцев из аварийного жилья — денежный сертификат.

Теперь людям не придется ждать, когда расселят дом. Вместо этого можно получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру.