Воробьев рассказал о решении проблемы аварийного жилья в Подмосковье

Новую меру поддержки переселенцев из аварийного жилья ввели в Подмосковье: денежный сертификат. Теперь людям не придется ждать, когда расселят дом. Вместо этого они могут получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру. По словам губернатора Андрея Воробьева, важно помочь людям разобраться во всех нюансах.

Об этом он рассказал на заседании коллегии прокуратуры Московской области.

«По аварийному жилью мы предусмотрели сертификат. Для чего? Какой смысл ждать несколько лет, когда расселят твое, извините, неприемлемое жилье? Не хочу выражаться. Лучше взять сертификат, и в любом уголке Подмосковья ты можешь эту проблему решить быстрее», — сказал Воробьев.

Но, по его словам, проблемный вопрос этим не заканчивается, ведь есть еще и ветхое жилье, которого в Подмосковье тоже много. Губернатор сообщил, что эта ситуация не лучше.

«Мы часто видим те или иные выступления жителей, где они справедливо требуют, обращают внимание: „Помогите нам“. Для этого федеральным законом предусмотрена реновация», — сказал глава Подмосковья.

Он призвал коллег тесно взаимодействовать с людьми, чтобы объяснить им всю логику действий и все нюансы.

«Переселение — это всегда очень важная коммуникационная составляющая. Каждому человеку нужно понять, где он будет жить, когда он переедет и при каких условиях. Вот эту работу мы будем проводить. В Балашихе одна ситуация, в Раменском — другая, в Пушкино — третья», — заключил Воробьев.

Контроль прокуроров

Прокурор Московской области Сергей Забатурин отметил, что вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья все еще остаются крайне острыми.

«Прокуроры провели масштабные проверки соблюдения законов в этой сфере. Установлены многочисленные случаи ненадлежащего выполнения чиновниками обязанностей», — объяснил он.

Например, не всегда соблюдают порядок признания жилых домов аварийными. В итоге их не включают в программы расселения.

Как следствие — это длительное проживание людей в давно небезопасных и непригодных условиях, без элементарных удобств Сергей Забатурин.

Он поручил прокурорам детально разобраться со всеми аварийными домами каждого округа Подмосковья. По его словам, главное — на все нарушения реагировать остро и принципиально.