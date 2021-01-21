Сертификаты с QR-кодом появятся у вакцинированных от COVID в Подмосковье

«Еще один важный момент — это электронный сертификат. Ты его получишь после второй прививки — это QR-код. И, соответственно, ты будешь в этой части тоже вооружен», — сказал Воробьев.

По всей Московской области начали работать передвижные пункты вакцинации, которые приезжают на производства, в школы и прививают сотрудников за 10 минут. Чтобы поставить прививку на работе, необходимо записаться заранее, а также согласовать процедуру с начальством.

Если такой возможности нет, то сделать прививку от коронавируса можно в торговых центрах. Там весь процесс займет у человека также не более 10 минут. Сделать прививку в мобильном пункте можно без предварительной записи. При этом необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Через 21 день потребуется сделать вторую прививку. В пункте вакцинации предложат место и время для записи. Список мобильных пунктов вакцинации и их время работы можно узнать здесь.

Записаться на прививку можно в 126 МФЦ региона, а также через сайт госуслуг и в поликлиниках региона.