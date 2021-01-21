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    21 января 2021, 19:54

    Мобильная вакцинация началась в Подмосковье. Как сделать прививку от COVID-19 на работе или в торговом центре

    Алена Собкалова, Людмила Александрова, Юлия Уткина

    Жители Московской области теперь могут поставить прививку от коронавируса, не отвлекаясь от рабочего процесса. По всему Подмосковью начали работать передвижные пункты вакцинации, которые приезжают на производства, в школы и прививают сотрудников за 10 минут.
    Мобильная вакцинация началась в Подмосковье. Как сделать прививку от COVID-19 на работе или в торговом центре

    Для того, чтобы поставить прививку на работе, нужно заранее записаться и согласовать процедуру с начальством. Если такой возможности нет, то сделать прививку от COVID-19 можно без записи в торговых центрах, где на весь процесс уйдет также не более 10 минут.

    Мобильная вакцинация началась в Подмосковье. Как сделать прививку от COVID-19 на работе или в торговом центре | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Первый шаг перед вакцинацией — анкета. Пациент должен заполнить документы и дать согласие на процедуру. Затем врач проведет небольшой опрос. После этого медик введет препарат и пару минут понаблюдает за состоянием пациента.

    Подробности — в сюжете канала «360».