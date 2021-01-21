Мобильная вакцинация началась в Подмосковье. Как сделать прививку от COVID-19 на работе или в торговом центре

Жители Московской области теперь могут поставить прививку от коронавируса, не отвлекаясь от рабочего процесса. По всему Подмосковью начали работать передвижные пункты вакцинации, которые приезжают на производства, в школы и прививают сотрудников за 10 минут.

Для того, чтобы поставить прививку на работе, нужно заранее записаться и согласовать процедуру с начальством. Если такой возможности нет, то сделать прививку от COVID-19 можно без записи в торговых центрах, где на весь процесс уйдет также не более 10 минут.

Источник фото: телеканал «360»

Первый шаг перед вакцинацией — анкета. Пациент должен заполнить документы и дать согласие на процедуру. Затем врач проведет небольшой опрос. После этого медик введет препарат и пару минут понаблюдает за состоянием пациента.

Подробности — в сюжете канала «360».