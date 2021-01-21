Названы адреса мобильных пунктов вакцинации от ковида в Подмосковье

Сделать прививку в мобильном пункте можно без предварительной записи. При этом необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Через 21 день потребуется сделать вторую прививку. В пункте вакцинации предложат место и время для записи. Вот список мобильных пунктов вакцинации и как они будут работать:

— в Одинцове

С 23 января каждую субботу и воскресенье, с 14:00 до 20:00, ТЦ «Дубрава» (Можайское шоссе, дом 71);

— в Химках

Ежедневно, с 12:00 до 22:00, ТЦ «Мега Химки», 1 этаж, в Центре культуры (Новокуркино, 8-й микрорайон, 1);

— в Дмитрове

Каждую среду, с 14:00 до 18:00. ТРК «Центр», 1-й этаж (улица Загорская, дом 22);

— в Балашихе

Каждую субботу, с 10:00 до 16:00, ТЦ «Светофор» (шоссе Энтузиастов, дом 1Б);

— в Домодедове

23 января, с 10:00 до 14:00, парк «Елочки», 24 января, с 10:00 до 14:00, площадь перед администрацией (площадь 30-летия Победы, дом 1);

— в Люберцах

23 и 25 января, с 10:00 до 17:00, ТЦ «Выходной» (Октябрьский проспект, дом 112);

— в Мытищах

22 января, с 10:00 до 17:00, ТЦ 4DAILY (улица Мира, дом 32/2);

— в Наро-Фоминске

24 января, с 11:00 до 15:00, ТЦ «Центральный рынок „Селятино“» (п. Селятино, улица Больничная, дом 10а);

— в Щелкове

С 30 января каждую субботу, с 09:00 до 14:00, ТЦ «Глобус» (Пролетарский проспект, дом 18);

— в ️Видном

еженедельно по пятницам и субботам с 9:00 до 19:00 ТЦ «Вегас» (МКАД, внешняя сторона, 24 км, стр 1, вход N4.)

В ближайшее время график работы расширят, чтобы вакцинация стала еще более доступной. Кроме того, к 1 марта пунктов, где можно будет сделать прививку от ковида, в Подмосковье станет уже 220. Выбрать удобный и записаться можно на сайте. Также запись доступна сайте госуслуг и в 126 областных МФЦ.