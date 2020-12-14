Электронная запись на прививку от COVID-19 запущена в Подмосковье

В Московской области с понедельника можно записаться онлайн на прививку от коронавируса. Об этом объявила министра здравоохранения Светлана Стригункова.

«Для вакцинации по ковиду завершены все работы на 92 пунктах. Они готовы для приема пациентов. <...> С понедельника 14 декабря будет открыто электронное расписание кабинетов вакцинации для жителей», — отметила Светлана Стригункова.а

Прививать в Подмосковье будут в 92 кабинетах. Они уже готовы к работе. Перед прививкой желательно сдать ПЦР и кровь на наличие антител к COVID-19. За три дня до вакцинации нельзя пить алкоголь. От спиртного нужно воздержаться в день прививки и три дня после нее. Масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию нужно соблюдать шесть недель.

Человеку нельзя вакцинироваться, если у него протекает инфекционная болезнь или обострилось хроническое заболевание. Перед прививкой пациента осмотрит терапевт. Вакцина доступна всем, но в приоритете находятся представители групп риска по вероятности заражения — медики и учителя.

Целью прививочной кампании является создание коллективного иммунитета. Вакцинироваться или нет, каждый житель Подмосковья решает сам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона не забывать о мерах безопасности во время новогодних праздников и соблюдать все установленные ограничения.