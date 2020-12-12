Шесть прививочных пунктов с вакциной от коронавируса открыли в Балашихе

В Балашихе открыли шесть прививочных пунктов, где местные жители смогут получить вакцину от коронавируса. В них есть морозильные камеры, которые поддерживают нужную температуру для хранения препарата.

В городе уже привили 250 человек. Вакцина доступна всем, но пока вперед пропускают представителей группы риска — медиков и учителей.

«На сегодняшний день в области привиты уже более пяти тысяч человек из категории риска. И надеемся, что с нового года эта система заработает в полном объеме, и будут поступать заявки не только от групп риска, но и от жителей, желающих провести вакцинацию добровольно. Цель всего этого — создание коллективного иммунитета», — приводит сайт балашихинской администрации слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Чтобы попасть в прививочный пункт, сначала необходимо сдать тест на антитела. Людям с иммунитетом к коронавирусу укол не нужен. Прививку нельзя делать во время протекания инфекционных и обострения хронических болезней. Перед вакцинацией всех осматривает терапевт. Пока в области вакцинируют людей из приоритетных групп.

Всего в Московской области планируют развернуть более 90 прививочных пунктов.