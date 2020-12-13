Перечислены шаги, которые необходимо выполнить перед вакцинацией от коронавируса

Лучше всего выполнить эти два пункта за сутки до процедуры. Также важно не контактировать с больными COVID-19 за две недели до прививки. Помимо этого, человек должен быть здоров в целом, не иметь высокой температуры и респираторной симптоматики.

С Бурцевой согласился аллерголог Владимир Болибок. Он добавил к этому списку еще несколько рекомендаций.

Вакцинация запрещена беременным.

«Поэтому если женщина в себе не уверена, то нужно сначала сделать экспресс-тест на беременность», — предупредил он.

Еще нельзя пить спиртное за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. В течение всех шести недель необходимо в обязательном порядке соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. Это важно, потому что иммунитет к коронавирусу разовьется через три недели после получения второй дозы.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», предположительно, будет защищать человека от заражения на протяжении двух лет. Новый медицинский препарат создан на платформе препарата против лихорадки Эбола.

Ранее шесть прививочных пунктов с вакциной от коронавируса открылись в Балашихе. В них установлены морозильные камеры, которые поддерживают нужную температуру для хранения препарата.