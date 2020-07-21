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    21 июля 2020, 13:24

    Экстренную социальную помощь за полгода получили 32 тысячи жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    За полгода экстренную социальную поддержку властей Подмосковья получили почти 32 тысячи человек. Сумма выплат составила более 200 миллионов рублей. Деньги получили жители, оказавшиеся в кризисных ситуациях.
    Экстренную социальную помощь за полгода получили 32 тысячи жителей Подмосковья

    Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. По ее словам, за помощью можно обратиться в связи с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста, инвалидностью, безработицей, безнадзорностью или в других тяжелых ситуациях, в том числе из-за болезни.

    С начала этого года 31 971 житель Подмосковья получил экстренную социальную помощь

    Ирина Фаевская.

    Экстренную социальную помощь одобрят в случаях повреждения жилья и имущества из-за стихийных бедствий, взрывов бытового газа, техногенных аварий и пожаров. Поддержку оказывают один раз в год.

    Эти выплаты предоставят на основании сведений о доходах. При возникновении сложной ситуации размер суммы составляет до семи тысяч рублей на каждого человека в семье и до десяти — одиноко проживающим людям.

    При повреждениях или утрате жилья и имущества вследствие стихийных бедствий размер выплат составит до 30 тысяч рублей на каждого человека в семье или до 50 — одиноко проживающим гражданам.

    Новости SMI.FM