Жителям Подмосковья напомнили о полагающихся выплатах

Сейчас семьи с детьми и другие граждане могут получить федеральные выплаты в качестве помощи в ситуации с коронавирусом. Жители Подмосковья также могут рассчитывать на деньги от региона.

«Сейчас самое главное — людям разъяснить, и мы эту неделю занимались тем, чтобы каждая мама, каждая семья поняли, что им причитается, когда причитается, где и что нужно заполнить, все эти нюансы», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В период пандемии дополнительные региональные выплаты предусмотрены для людей с хроническими заболеваниями, семей с детьми, малоимущих и безработных, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области в Instagram.

Для жителей открыли горячую линию: 8 (800) 550-50-30. Специалисты ответят на все вопросы, связанные с социальными выплатами.

Также можно обратиться за федеральными выплатами. Семьи с детьми до семи лет получат выплату в размере 6344 рублей. Семьи с детьми до трех лет могут рассчитывать на выплату пяти тысяч рублей в месяц. С 1 июня россияне смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет включительно. Все эти меры поддержки озвучил президент Владимир Путин во время своего видеообращения.