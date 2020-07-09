Выплату по уходу за инвалидом распространили на жителей Подмосковья, работающих на удаленке

Жители Подмосковья, ухаживающие за инвалидами, получают ежемесячную выплату. Теперь ее смогут получать и те, кто работает удаленно или неполный день. Закон приняли на очередном заседании Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что полноценный уход за инвалидом и полный рабочий день совмещать невозможно, поэтому жителям разрешили работать удаленно и не терять при этом выплату.

«Полноценный уход и работу совмещать практически невозможно. Но граждане, взявшие на себя заботу об инвалиде, могут потерять рабочий стаж. Поэтому считаем, что им необходимо дать возможность подрабатывать или трудиться удаленно, не теряя при этом выплату», — уточнил Брынцалов.

Ежемесячную выплату жители, которые ухаживают за инвалидами I и II групп, начали получать в 2018 году. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская добавила, что Подмосковье стало первым регионом, который установил такую меру.

Пособие составляет 19 320 рублей. Получить выплату может человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающий в Московской области, без судимостей и медицинских противопоказаний, а также прошедший обучение в «школе ухода».

Теперь выплата доступна для лиц, которые работают дистанционно или не более двух часов в день. Чтобы оформить субсидию, нужно предоставить трудовой договор, в котором отражен порядок трудовой деятельности.