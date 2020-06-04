«Мы готовы разобраться». Правительство поможет жителям Подмосковья получить пособие по безработице

Правительство Подмосковья поможет жителям в вопросе о получении пособия по безработице. Об этом министр социального развития региона Ирина Фаевская сказала в эфире «360».

По ее словам, власти готовы решить вопросы индивидуально. Есть минимальный и максимальный размеры пособий.

По конкретному гражданину, по конкретным просьбам мы готовы разобраться, если будем знать ФИО человека и где он живет. Просим написать об этом, если есть возможность. Мы обязательно рассмотрим эту ситуацию Ирина Фаевская.

Минимальное пособие назначается жителям, которые раньше не работали, а также тем, кто стремится возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва. Это больше одного года. Также оно положено гражданам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или закрывшим ИП и переставшим быть самозанятыми.

Минимальное пособие по безработице назначат на три месяца. Его размер в Подмосковье увеличат до 4,5 тысячи вместо 1,5.

«Но пока у нас нет этого порядка, поэтому мы не можем сказать дату изменения и назвать категории граждан, на которые будет распространятся увеличенное пособие. Но как только порядок придет, мы известим», — отметила Фаевская.

Максимальное пособие

Максимальное пособие получат жители, уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы.

В первые три месяца — 75% от среднемесячной зарплаты. Но не выше максимального размера пособия. Выплату осуществляют за календарные дни от регистрации до перерегистрации. Такую получают шесть месяцев.

Например, если регистрация в качестве безработного прошла 20 апреля, по итогам месяца человек получит пособие только за оставшиеся десять дней. А 15 тысяч рублей ему выплатят через месяц, если он все еще не найдет работу.

Важно понимать, что первую доплату человек получает после перерегистрации.

Перерегистрация же у нас проходит один раз в месяц и может проводиться электронно, чтобы гражданин не приходил в Центр занятости. И только при первой перерегистрации, когда мы уже получаем подтверждение из ПФР, человек получает пособие в полном объеме Ирина Фаевская.

А максимальное пособие в Подмосковье для жителей, которые в 2020 году проработали больше 60 дней, — 15 тысяч рублей. Это выше федерального, которое составляет 12130 рублей.