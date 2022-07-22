Экспрессы ЦППК помогут быстро добраться до фестиваля в Звенигороде

Саввино-Сторожевский фестиваль пройдет в Звенигороде в эти выходные — 23–24 июля. На нем гости смогут научиться ремеслам и увидеть выступление фольклорных коллективов. Добраться до места проведения можно будет на экспрессе и электричках ЦППК от Белорусского вокзала.

Праздник пройдет в стенах Саввино-Сторожевского монастыря. Его приурочили к 870-летию Звенигорода. Для гостей проведут мастер-классы и анимационную программу. Также выступят фольклорные коллективы и богатыри-ратоборцы. Кульминацией фестиваля станет премьера постановки «Звенигородские хроники. Удивительные случаи, бывшие в окрестностях обители святого Саввы в иные времена и по наши дни» 23 июля, начало в 20:00. Декораторами выступили Иван и Ольга Глазуновы.

Добраться до места проведения праздника можно будет на экспрессе или на поездах категории «Стандарт+» от Белорусского вокзала. От станций гостей отвезут автобусы №№21 и 51.

Вход на мероприятия бесплатный.

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