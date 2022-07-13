Фестиваль с концертом, мастер-классами и спектаклями пройдет в Звенигороде

Первый Саввино-Сторожевский фестиваль пройдет в Звенигороде 23–24 июля. Гости смогут принять участие в десяти мастер-классах по лозоплетению, мастерству часовщика, вязанию из шерсти и изготовлению музыкальных инструментов.

Фестиваль посвятили 870-летию города. Посетители смогут не только обучиться ремеслам, но и увидеть выставку «Звенигород глазами звенигородцев», побывать на музыкальном концерте «Девять веков русского фольклора» и историческом спектакле «Звенигородские хроники».

Саввино-Сторожевский фестиваль стал победителем конкурса президентского Фонда культурных инициатив 2022 года.

Источник фото: телеканал «360»

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