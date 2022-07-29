29 июля 2022, 15:53
Экспрессы из Москвы сделают дополнительные остановки для гостей фестиваля «Гуляй-город» в Чехове
Фестиваль «Гуляй-Город» пройдет в поселке Песоченка 30 июля. До места проведения гостей доставят экспрессы Центральной пригородной пассажирской компании. Четырем из них назначили дополнительные остановки на станциях Чехов и Столбовая.
На станциях остановятся следующие экспрессы:
- № 7049 Курский вокзал — Тула-1. Прибытие на станцию Столбовая в 19:36, в Чехов — в 19:45;
- № 7040 Тула-1 — Курский вокзал. Прибытие на станцию Столбовая в 07:17;
- № 7048 Тула-1 — Курский вокзал. Прибытие на станцию Чехов в 18:22, Столбовая — в 18:32;
- № 7050 Тула-1 — Курский вокзал. Прибытие на станцию Чехов в 08:46, Столбовая — в 08:56.
Фестиваль «Гуляй-город» посвятили 450-летию битвы при Молодях. Кулачный бой, ремесленные мастерские и древнерусские забавы ожидают гостей на площадке 30 гектаров. Вход на мероприятие бесплатный.
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