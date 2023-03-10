Подмосковье 10 марта 2023, 10:26 Экскурсии и мастер-классы ко Дню архивов России пройдут в Подмосковье Фото: Татьяна Бохонова / ru.freepik.com

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День архивов России отметят в разных округах Подмосковья 10 марта. В честь праздника жители получат возможность изучить исторические документы, посетить экскурсии, выставки, мастер-классы и квесты. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Куртяник сообщила, что во многих учреждениях пройдут дни открытых дверей. Мероприятия подготовили и для взрослых, и для маленьких посетителей.

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«Сегодня День архивов — и мы организовали разные мероприятия как для совсем маленьких, так и для взрослых. Например, в Пушкине жители смогут познакомиться с историческими документами прямо в архивохранилищах. А в Чехове, Фрязине и Электростали пройдут дни открытых дверей и экскурсии», — рассказала она.

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Виртуальные выставки также пройдут на страницах архивов Дмитрова, Истры и Электрогорска. Они посвящены работе отделов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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