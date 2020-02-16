Экоцентр заработал в Химках. Туда можно сдать ненужную одежду и вторсырье

С появлением пока единственного экоцентра в Химках ситуация меняется в лучшую сторону. Одежду, которая стала мала, можно сдать. Если вещи в хорошем состоянии, их передадут нуждающимся, если же нет — отправят на переработку.

«Если люди будут отдельно сортировать вторсырье, то оно, естественно, не пойдет на свалки, а пойдет на переработку во всем большем количестве», — отметил депутат Химок Владислав Ноганов.

Источник фото: телеканал «360»

Первый экоцентр Подмосковья открыла Татьяна Павлова в Наро-Фоминском округе. Активистка призывает всех разделять мусор.

Источник фото: телеканал «360»

«Поняла, что я хочу продвигать раздельный сбор, потому что очень важно, чтобы на мусоросжигательный завод не попадали смешанные отходы, особенно опасные. Поэтому очень важно собирать отходы отдельно, и мы создали первый экоцентр в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа», — рассказала Татьяна Павлова.

Источник фото: телеканал «360»

Примером Наро-Фоминска вдохновился экоактивист из Химок Дмитрий Трунин. Идея настолько захватила его, что он создал такой центр у себя в городе.

Источник фото: телеканал «360»

«Вторсырье ничего не стоит, хотя оно имеет большую цену. То есть собирая вещи и давая им повторную жизнь или отправляя их на переработку, мы экономим ресурсы планеты, а это очень важно для нас для всех», — сказал Дмитрий Трунин.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас, чтобы сдать ненужные вещи, необходимо прийти в экоцентр лично. Но вскоре появится и другой вариант. Активисты планируют разработать мобильное приложение.

Источник фото: телеканал «360»

«Суть приложения заключается в том, что люди сами смогут это вторсырье, собирая дома в отдельный пакет, оставлять у себя на лестничной площадке, отмечать это в приложении, а дворник, который сам забирает пакет», — пояснил Владислав Ноганов.

Источник фото: телеканал «360»

Количество подобных центров будет расти. В Химках, например, в скором времени планируют открыть еще один такой пункт.