Химик из Подмосковья придумал, как спасти планету от мусора. Разработкой заинтересовались китайцы
Химик Анатолий Попов разработал уникальный механизм биоразложения. По его словам, если все планы будут реализованы, то через пять лет человечество избавится от пластика — изделия из него будут разлагаться до молекул. Таким образом решится одна из глобальных проблем.
Свой приусадебный участок химик превратил в полигон для испытаний. В 2012 году в качестве эксперимента он закопал в землю полиэтиленовый пакет. С тех пор в каждой грядке — десятки образцов. На них указаны название и дата, когда образец оказался в земле. За их разложением наблюдают профессор и его ученики —аспиранты экономического университета имени Плеханова. Каждые полгода образцы вынимают и изучают.
«В течение 3-10 лет каждый образец изучается. Нам нужно на молекулярном уровне понять, что добавлять и в каком размере», — пояснил доктор химических наук Анатолий Попов.
Если не вдаваться в химические подробности — в полиэтилен ученый добавляет природные компоненты. Именно с их помощью происходит процесс разложения. Аналогов теории в мире пока нет. Соответственно, нет и конкурентов.
«Задача на ближайшие несколько лет — это спасти мир от полимерного мусора. Или мусор победит нас, или мы его. Я уверен, со своими учениками мы это сделаем. Да мы уже это сделали: те образцы, которые мы испытываем, разлагаются в течение нескольких лет — от трех до пяти», — рассказал Анатолий Попов.
Разработки ученого настолько хороши, что ими заинтересовались иностранцы — итальянцы, немцы, костариканцы. А китайцы и вовсе сделали предложение, от которого отказаться мог только настоящий патриот.
«Китайцы сказали, что они готовы построить заводы на наших разработках», — поделился изобретатель.
Но Анатолий Попов мечтает, чтобы такой завод заработал в России. Однако на родине к нему интереса пока не проявили.