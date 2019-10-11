Зачем разделять мусор — на этот вопрос каждый должен ответить для себя сам. Экоактивисты полагают, что общество делится на три категории: помешанные на экологии, некие Греты Тунберг, дальше основная масса те, кто идет в ногу со временем и уровнем развития общества, и маргиналы, которых задуматься об экологии заставят разве что чудовищные штрафы. А к какой категории относитесь вы?

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Вот контейнеры для раздельного сбора мусора: в один выбрасываешь пластик, в другой — картон. Но кто из нас на самом деле сортирует мусор? Единицы. Социальная реклама, новости — все мимо. Что может заставить человека быть сознательнее? Только он сам. Так, например, считает Татьяна Павлова. Вот уже много лет она занимается инфраструктурой сортировки отходов.

«Нужно начать с себя. Если ты хочешь, чтобы мир вокруг изменился, делать это нужно самому», — сказала Татьяна Павлова, экоактивист.

Когда-то Татьяна возила свои отходы в распределительные центры в Москву. Потом задумала открыть такой пункт в своем поселке. Экоцентр принимает порядка 30 фракций. И это не только привычные картон и пластик, но и, например, рентгеновские снимки или лампочки. Все это пойдет в переработку.

Источник фото: телеканал «360»

Мусор сортированный представляет собой уже не отходы, а сырье для нового производства. Причем весьма востребованное. Но главное — не в коммерческой выгоде. В мировом океане 150 миллионов тонн пластика — гибнут миллионы животных. Целые виды находятся на грани вымирания. Мы сами тонем не в воде, а в мусоре. Так может все-таки стоит изменить привычки? Конечно, это будет непросто, и менять свою жизнь нужно постепенно. Можно начать с простого: собирать крышки и батарейки. Потом разделять пластик, металл и картон. А еще нужно научить производителя использовать такую упаковку, которую легко сортировать и перерабатывать.

Источник фото: телеканал «360»

Так живет вся Европа. Для них сортировка мусора — нормальный порядок вещей. Зависит это от менталитета или от системы наказаний — вопрос. Но наш менталитет как раз придумает, как обойти любую систему. Поэтому решение принимает человек, а не государство. Рассчитываться-то придется с самими собой. Точнее даже не с собой, а со своими детьми. Им жить на этой планете. А мы, в первую очередь, хотим, чтобы они были здоровы. Не нужно доказывать, что экология напрямую связана со множеством современных болезней. И если размотать эту логическую цепочку — нужно сортировать мусор.