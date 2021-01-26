Прием заявлений на ЕГЭ в Подмосковье завершится 1 февраля

Она напомнила, что выпускникам этого года потребуется подать заявления в своих школах, а тем, кто завершил обучение раньше, надо обратиться в управление образования своего муниципалитета.

Выпускные экзамены не за горами, подготовка к ним идет полным ходом. Основной период ЕГЭ в 2021 году планируем провести с 31 мая по 2 июля Ирина Каклюгина.

В эти сроки тестирования пройдут выпускники как нынешнего года, так и прошлых лет. Однако их ждут изменения в процедуре сдачи экзаменов.

Досрочный период ЕГЭ проводить уже не будут. Для получения аттестата о среднем образовании школьники, не планирующие поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдадут государственные экзамены по русскому языку и математике.

«Тем же, кто собирается в вузы, для получения аттестатов будет достаточно удовлетворительно пройти ЕГЭ только по русскому языку», — отметила Каклюгина.