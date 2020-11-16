ЕГЭ и ОГЭ 2021 года. Что изменится в главных экзаменах школьников?

Какие изменения?

Главное обновление в государственной итоговой аттестации 2021 года — полностью компьютеризированный экзамен по информатике. Пока утвержденной демоверсии этого испытания нет в открытом доступе, но Рособрнадзор уже публиковал предварительные варианты заданий и даже создал виртуальный тренажер, чтобы все желающие могли попробовать сдать экзамен на компьютере.

В сам экзамен добавили задания на практическое программирование — школьники должны будут составить и отладить программу, продемонстрировать навыки по работе с электронными таблицами и информационным поиском. Всего практических заданий будет девять. Выполнять их можно будет на разных языках программирования: С++, Java, C#, Pascal, Python, школьный алгоритмический язык.

В ЕГЭ по историитоже появились изменения: школьники должны будут придерживаться нового формата исторического сочинения. Теперь его нужно писать не по одному из трех исторических периодов, а по одному из исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей.

В ЕГЭ по русскому языку изменили формулировку девятого задания и финального сочинения. Также адаптировали и критерии оценивания сочинения.

В ЕГЭ по литературе поменялось седьмое задание с кратким ответом. Теперь в предложенный текст необходимо будет вписать два литературоведческих термина или два литературных факта.

В ЕГЭ по обществознанию включат вопросы о поправках к Конституции, принятых в 2020 году.

Времени на выполнение заданий на ЕГЭ теперь будет больше — профильные экзамены по математике, физике, литературе, информатике, обществознанию, биологии и истории продлили до 235 минут (3 часа 55 минут). База по математике, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам займет 180 минут (3 часа), русский язык и химия — 210 минут (3,5 часа). На устную часть экзаменов по иностранным языкам отвели по 15 минут (12 минут для китайского языка).

Когда пройдет ЕГЭ 2021?

Пока известны только предварительные даты проведения ЕГЭ, в 2021 году его планируют провести в три этапа. Досрочный назначили на промежуток между 22 марта и 16 апреля. В эти дни сдавать экзамены будут выпускники прошлых лет и выпускники колледжей, а также студенты, окончившие школу экстерном.

Основной этап будет проходить с 24 мая по 1 июля. Основные дни — с 24 мая по 19 июня — предназначены для большинства школьников, а резервные — с 21 июня по 1 июля — для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день по уважительной причине, например по болезни или из-за того, что дни экзаменов по разным предметам совпали.

Географию, литературу и химию основной поток школьников должен сдавать 24 мая, в понедельник. Русский язык — 27 мая, в четверг. Экзамен по математике пройдет в понедельник, 31 мая. История и физика — в четверг, 3 июня. Обществознание — 7 июня, в понедельник. Письменный экзамен по иностранным языкам назначен на 10 июня, четверг, а устная часть — на 15 и 16 июня, вторник и среду. Информатика и ИКТ пройдут 18 и 19 июня, в пятницу и субботу.

ОГЭ-2021

Процедура ОГЭ-2021 аналогична. Экзамены также пройдут в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 14 мая, основной — с 21 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 22 сентября.

При этом большинство ребят будут сдавать экзамен в основные дни основного этапа. Иностранные языки назначены на 21 и 22 мая, пятницу и субботу. История, физика, химия и биология — на вторник, 25 мая. В пятницу, 28 мая, пройдет экзамен по обществознанию. Биологию, информатику и ИКТ, географию и химию можно будет сдать во вторник, 1 июня. Русский язык — в пятницу, 4 июня. Математику — во вторник, 8 июня. А 11 июня, в пятницу, будут принимать литературу, географию, физику, информатику и ИКТ.

Заявления на участие в ОГЭ можно подать до 1 марта 2021 года, а на участие в ЕГЭ — до 1 февраля.

К 1 декабря Рособрнадзор собирается завершить работу над бесплатным навигатором для учеников. В него будут входить видеоконсультации и демоверсии актуальных версий ЕГЭ и ОГЭ, тренажер и другие подготовительные материалы. Также в Рособрнадзоре напомнили о том, что пока ЕГЭ и ОГЭ являются обязательными экзаменами для получения школьного аттестата, а об отмене экзаменов, как в 2020 году, речи не идет.