ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году отменят

В России решили отменить единый государственный экзамен базового уровня по математике. Его перестанут проводить с 2021 года. Будущим студентам для аттестата потребуется сдать ЕГЭ по русскому языку и необходимым для поступления предметам.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил об отмене базового ЕГЭ по математике на брифинге в правительстве. Его процитировала газета «Известия».

«ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», — сказал глава ведомства.

Если выпускник не собирается поступать в вуз, то вместо ЕГЭ ему нужно сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике. Планирующим получать высшее образование необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и нужным для поступления в вуз предметам.

Кравцов заметил, что в 2021 году аттестаты школьникам, окончившим девять классов, выдадут на основе результатов экзаменов только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Их планируют провести в конце мая.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что вопрос об отмене ОГЭ не рассматривается.