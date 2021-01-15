ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году отменят
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил об отмене базового ЕГЭ по математике на брифинге в правительстве. Его процитировала газета «Известия».
«ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», — сказал глава ведомства.
Если выпускник не собирается поступать в вуз, то вместо ЕГЭ ему нужно сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике. Планирующим получать высшее образование необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и нужным для поступления в вуз предметам.
Кравцов заметил, что в 2021 году аттестаты школьникам, окончившим девять классов, выдадут на основе результатов экзаменов только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Их планируют провести в конце мая.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что вопрос об отмене ОГЭ не рассматривается.