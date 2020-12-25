Назван срок проведения ЕГЭ в 2021 году. Досрочных экзаменов не будет

Российские школьники в 2021 году будут проходить ЕГЭ в период с 31 мая по 2 июля. Сдать экзамен досрочно будет нельзя, сообщили в Минпросвещения.

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он добавил, что итоговое сочинение школьники будут писать во второй половине апреля. Для тех, кто не планирует поступать в вузы, ЕГЭ пройдет с 24 по 28 мая. Для выпускников досрочный период прохождения ЕГЭ отменяется.

Для девятых классов итоговую аттестацию проведут с 24 по 24 мая, а дополнительный период назначили на начало сентября. Кравцов уточнил, что девятиклассники должны будут сдать обязательный экзамен по русскому языку и математике. Еще один предмет школьники сдают по своему выбору.

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным», — подчеркнул министр.

По словам Кравцова, все экзамены будут проходить с соблюдением всех мер безопасности и предписаний Роспотребнадзора.