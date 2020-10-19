Эффективность программы льготной ипотеки под 6,5% оценили в Подмосковье

В российском Минфине предложили продлить ипотеку под 6,5% до конца следующего года. Она стала одной из антикризисных мер поддержки жителей.

Как подчеркнул Игорь Коханый, программа показала хороший результат и в Подмосковье. С апреля по ней приняли более 44,5 тысячи заявок, из которых одобрили 69%.

Благодаря этой программе, проекты, которые достраиваются по старым правилам (по ДДУ), получили весь нужный поток финансирования в течение 2020 года. Для наших застройщиков, которые реализуют проекты с использованием счетов эскроу, это тоже подспорье, ведь ставка по кредиту зависит от проданных площадей Игорь Коханый.

Коханый отметил, что продление программы поддержит спрос на новостройки и позволит застройщикам сформировать задел для увеличения объемов работ.

В результате Подмосковье способно возобновить прежние темпы ввода жилья, сниженные на фоне пандемии.

Льготные условия

Условия распространяются на кредиты, выданные с 17 апреля по ноябрь этого года включительно.

Субсидия предоставляется для того, чтобы ставка по ипотеке на квартиры в новостройках была не более 6,5%. Среди заявителей могут быть все жители страны.

Объем выданных кредитов в России превысил в 607 миллиардов рублей. По этому показателю Подмосковье занимает третье место в стране — после Москвы и Санкт-Петербурга.