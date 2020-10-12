Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 года

Минфин составил проект продления программы льготной ипотеки под 6,5% на новостройки до конца следующего года. Общую сумму кредитов, которые смогут выдавать банки, также предлагают увеличить.

«Проект постановления <…> подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан РФ по ставке 6,5% годовых <…> на период до 31 декабря 2021 года», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Ранее правительство одобрило программу льготной ипотеки на новостройки до 1 ноября 2020 года. Сумма кредитов по ней составляла 900 миллиардов рублей. Теперь общий лимит для банков предлагают увеличить до 2,8 триллиона рублей, сообщает ТАСС.

Ранее Центробанк предупреждал о рисках «перегрева» рынка ипотеки из-за льготной программы. В случае продления программы, что как раз предлагает Минфин, вырастет число выдаваемых кредитов. А значит, может увеличиться и стоимость жилья.

При этом эксперты уверены, что нет рисков появления финансового пузыря на рынке ипотеки. Программа предполагает внесение первого взноса в размере 15% от стоимости квартиры. Плюс не израсходован весь лимит кредитов, которые банки могут выдать гражданам.