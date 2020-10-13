Жители Московской области стали чаще покупать жилье в ипотеку

С начала года жители московского региона взяли больше ипотечных кредитов, чем в прошлом году за такой же период. Рост связан со снижением процентных ставок. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Банка России по ЦФО.

Жители Москвы и Подмосковья в 2020 году взяли 71,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 317 миллиардов рублей.

По сравнению с первым полугодием 2019-го число займов на жилье увеличилось на 1,1%, а объем кредитов — на 11,8%. Это связывают с новыми государственными мерами поддержки. Так, ипотеку на первичном рынке предлагают под 6,5% годовых.

За август жители Подмосковья оформили 18,9 тысячи кредитов на жилье. Это в 1,6 раза больше, чем в последний летний месяц в прошлом году.

Размер ипотечных кредитов в августе в регионе вырос больше чем на 10%. Теперь средний размер составляет 3,7 миллиона рублей.

Благодаря программе государственной поддержки ставки по ипотеке в московском регионе в среднем с начала года понизились до 7,9%. Также в этом году смягчили условия выдачи ипотеки.