Путин предложил продлить программу ипотеки под 6,5% до середины 2021 года

Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года. Заявление он сделал на совещании с членами правительства.

Во время встречи с членами правительства президент обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением продлить программу льготной ипотеки. Глава государства напомнил, что она заканчивается 1 ноября, однако гражданам и ряду отраслей еще «тяжеловато».

С учетом того, что ситуация у нас складывается непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года Владимир Путин.

Мишустин поддержал идею Путина, отметив, что продлить программу можно до 1 июля 2021 года. Правительство, по его словам, готово быстро подготовить необходимые распоряжения.

Идею с продлением льготной ипотеки ранее высказал Минфин. Ведомство предложило растянуть программу на новостройки по ставке 6,5%, но до конца 2021 года. Согласно проекту, в случае поддержки инициативы максимальный объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране увеличится с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей. Заем станет доступен не 310 тысячам граждан, а 877 тысячам.