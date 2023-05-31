Подмосковье 31 мая 2023, 09:52 Движение на Рузском шоссе в Волоколамске возобновили после пожара на складе Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Движение транспорта на Рузском шоссе открыли в Подмосковье. Его временно ограничивали из-за пожара на складе в Осташеве под Волоколамском.

Как рассказали в Минтрансе, движение ограничивали на участке шоссе от базы отдыха «11-й Причал» до поворота на урочище Овинище в Волоколамске. На дороге была плохая видимость из-за сильного задымления, вызванного пожаром на территории спиртзавода в Осташеве. Сейчас движение полностью открыто, автобусы маршрута №25 работают в штатном режиме.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».