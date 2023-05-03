Важное 03 мая 2023, 16:31 Воробьев: новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы

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Съезд с Володарского шоссе на А-105 в Ленинском округе открыли на три года раньше. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева здесь в короткие сроки обустроили прямой выход на эту трассу. Теперь путь до Москвы занимает втрое меньше времени.

На Володарском шоссе обустроили бессветофорный съезд по просьбам жителей. Пока его не было, водители вынужденно теряли несколько часов в пробках по направлению в Москву, особенно в часы пик.

Мы расширили Володарку с двух полос до четырех, а сегодня открыли этот съезд. У нас очень большая программа по обеспечению безопасности. Андрей Воробьев

Он добавил, что на протяжении 10 лет в Подмосковье ежегодно заметно снижается смертность на дорогах.

«Я хочу поблагодарить всю нашу подмосковную команду ГИБДД за работу. Мы реализуем большие совместные мероприятия для безопасности», — подчеркнул губернатор.

Ленинский округ — один из самых быстрорастущих в Московской области. За последние 13 лет его население увеличилось втрое.

Перемены на Каширском шоссе

Строительство съезда стало в том числе началом реконструкции Каширского шоссе, где построят развязку над А-105.

«Это будет очень большой объект, который полностью переделает дорожную инфраструктуру. Также возведем четыре путепровода. И пробки, которые сегодня здесь есть, уйдут», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Каширское и Володарское шоссе — важнейшие дороги Ленинского округа.

«Володарское шоссе начали реконструировать два года назад. Сейчас все работы — в активной фазе», — добавил Гержик.

Реконструкция участка Каширского шоссе тоже завершится досрочно — в конце 2025 года. Его расширят до шести-восьми полос. На пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе появятся развязки без светофоров.

Построят три подземных перехода и семь автобусных остановок. Пропуская способность Каширского шоссе вырастет не менее чем на четверть. Время в пути составит около 20 минут.

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