Происшествия 30 мая 2023, 14:27 Склад с пластиком загорелся в подмосковном селе Осташево РИА «Новости»: в Волоколамском округе Подмосковья загорелся склад с пластиком РИА «Новости»

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Склад с пластиком загорелся в селе Осташево в Волоколамском городском округе Московской области. Огонь распространился примерно на тысячу квадратных метров, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главного управления МЧС по Подмосковью.

Складское помещение занимает два этажа, возгорание произошло на первом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

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Сегодня ранним утром экстренные службы сообщили журналистам, что в городе Одинцово на улице Западной вспыхнул склад с бумагой и картоном, в результате погибли три человека. Пожар в одноэтажном здании из сэндвич-панелей потушили силами 32 человек, с применением 10 спецмашин. Жертвы — рабочие склада.

По информации ГУ МЧС по Московской области, в течение последних суток спасатели также организовали работу по тушению 64 техногенных пожаров в регионе и реагированию на 11 дорожно-транспортных происшествий.