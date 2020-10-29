Дроны стали следить за соблюдением санитарных норм на стройках Подмосковья

В Подмосковье адаптировали беспилотники для профилактики коронавирусной инфекции на стройках региона. Квадрокоптеры с громкоговорителями стали летать над площадками и информировать сотрудников о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию. Об этом рассказали в пресс-службе Главгосстройнадзора.

Дроны приступили к работе в начале недели. Они напоминали рабочим на стройке, что необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

В результате таких вылетов на точки на многих стройках региона отметили более ответственное отношение к соблюдению санитарных норм. Такой подход создает у застройщиков и строителей эффект постоянного присутствия надзорного органа. Это помогает сотрудникам не пренебрегать правилами безопасности.

«Мы применяем эту меру в качестве профилактики нарушения обязательных требований, делая упор на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности. Зоны полетов формируются автоматически, основываясь на показателях индексов COVID-безопасности, а также с учетом количества рабочих на объекте», — пояснил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Все жители Подмосковья могут следить за индексом COVID-безопасности своего округа на «Яндекс.Картах» и в мобильном приложении «Подмосковные стройки».