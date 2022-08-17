Дорогу между Осташковским шоссе и деревней Ульянково в Мытищах построят в 2023 году

Строительство дороги между Осташковским шоссе и Ульянковом продолжается в Мытищах. Рабочие приступили к устройству насыпи земляного полотна. Полностью проект завершат в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По сообщению МТДИ, кроме дороги вблизи деревни Ульянково строят ливневую канализацию, очистные сооружения и переустраивают коммуникации. Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, это важный этап развития транспортной инфраструктуры региона.

«Реализация проекта улучшит транспортную доступность существующих и строящихся жилых комплексов, где будут проживать порядка 40 тысяч человек. В перспективе новая дорога обеспечит выход на строящуюся Мытищинскую хорду», — отметил министр.

Дорогу длиной 3,3 километра построят вдоль жилой застройки. На ней обустроят от двух до четырех полос движения. На ней также разместят мостовой переход через реку Клязьму — к его строительству приступят в сентябре. Кроме того, на дороге оборудуют тротуары и велодорожки, установят светофоры, остановки и пешеходные переходы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на стройке Новолыткаринского шоссе в Ленинском округе и рассказал о дорожных проектах Подмосковья.