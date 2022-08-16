Андрей Воробьев назвал три фактора досрочного открытия новых дорог в Подмосковье

Дороги продолжают строить в Подмосковье. Сейчас в регионе реализуют 50 проектов, многие из которых планируют сдать досрочно. О том, как удается открывать новые объекты раньше запланированного, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Андрей Воробьев выделил три фактора, помогающих Подмосковью досрочно открывать новые дороги. Первый из них — совместное проектирование и строительно-монтажные работы.

«Сейчас проектирование и строительно-монтажные работы можно разыгрывать в одном пакете. А получалось так, что вы проектировали, я не знаю, что вы напроектировали, потом я беру документацию, начинаю строить и берусь за голову. Этот эпизод сейчас убран, и это дает строителям очень серьезное преимущество», — сказал губернатор.

Второе слагаемое успеха, по мнению Воробьева, — контроль за работой подрядчиков. Видеокамеры есть на каждом строительном объекте, а бригадир ежедневно дает четкий и понятный план работ.

«Компетенция строителя сейчас высокая, техника в наличии имеется, финансирование есть, поэтому там, где нет населенных пунктов, это три смены — круглосуточно. Вот три самых основных слагаемых, которые позволяют сдавать проекты досрочно», — добавил Воробьев.

Масштабные проекты

Губернатор напомнил о том, какие дорожные проекты реализует Подмосковье. Один из них — Пироговское шоссе в Мытищах, которое планируют сдать в 2024 году. Новолыткаринское шоссе хотят сделать досрочно — в 2025-м.

«Сейчас начали проектирование Новоегорьевского шоссе. Это самое узкое, самое аварийное шоссе, которое ведет на восток. Наша задача — сделать дублер Егорьевского шоссе. Это тоже масштабный и заметный проект», — добавил Воробьев.

Среди крупных проектов также М5, которая идет через Люберцы, а также М12 — первым сданным на этой дороге будет участок от Орехово-Зуева до ЦКАД. Полностью трассу завершат в следующем году.

Региональные дороги

Среди дорожных проектов Подмосковья есть и региональные дороги. Ремонтировать их, по словам Воробьева, помогают правительство страны и решения президента. Так, регион планирует получить инвестиционно-бюджетный кредит.

«Это усиливает наши возможности по модернизации и реконструкции региональных дорог. Это и Лобня, и Ленинский. По сути, в каждом городе ведется реконструкция дорог, потому что появляются новые микрорайоны и запросы на благоустройство, и на инфраструктуру, и на социальные объекты», — рассказал Андрей Воробьев.

Дороги для сел и деревень

Важной губернатор отметил реконструкцию дорог в малых населенных пунктах. На это будут направлять средства.

«Например, если в деревне раньше была грунтовая дорога или какая-то утрамбованная, то сегодня мы имеем возможность уже твердое покрытие делать», — сказал он.

Воробьев добавил, что такой запрос особенно остро стоит на юге региона — в Зарайске, Озерах, Серебряных Прудах и Коломне.

Наша задача — там прорыв сделать в сельских дорогах, сделать их комфортными. Потому что деревни с газификацией живут полной жизнью круглогодично Андрей Воробьев.

Ранее губернатор посетил стройку Новолыткаринского шоссе в Ленинском округе. Его планируют сдать досрочно — в 2025 году.