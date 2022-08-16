Андрей Воробьев сообщил о планах сдать Новолыткаринское шоссе досрочно

Новолыткаринское шоссе станет дублером южной и юго-восточной частей МКАД. Протяженность дороги составит 45 километров, на ней будут проезжать свыше 40 тысяч автомобилей в сутки. В строительство вложили 165,6 миллиарда рублей. Ход работ проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Учитывая, что МКАД сейчас перегружена, наша задача — сделать следующее удобное сообщение, потому что мегаполис растет, Подмосковье растет и запрос огромный на развитие инфраструктуры. Все это возможно благодаря федеральной поддержке, решениям президента», — отметил Воробьев в интервью «России 1».

Шоссе откроют в 2026 году. Оно позволит пустить транспорт в обход Москвы и разгрузить МКАД и другие дороги. Нагрузка на них снизится на 30%. Так, водители смогут сэкономить время пути. Например, поездка от населенных пунктов Подмосковья до аэропортов сократится по времени в 2,5 раза. Транспортная доступность улучшится для 450 тысяч жителей региона. Андрей Воробьев добавил, что сдать проект планируют досрочно — в 2025 году.

Проект финансирует Газпромбанк. Как рассказал первый президент компании Павел Бруссер, банк регулярно поддерживает инфраструктурные проекты, особенно в части дорог. Он добавил, что это особенно важно для этого места, ведь в ближайшие годы тут появится много жилых кварталов.

«Этот проект позволяет расшить эти узкие места, позволит перераспределить потоки, которые идут из Москвы и в Москву, и как радиальная линия должна сыграть роль по распределению потока с учетом застройки новых жилых массивов», — рассказал он.

По планам, объект введут в эксплуатацию во втором-третьем квартале 2026 года. Однако есть вероятность, что его удастся сдать досрочно.

Источник фото: телеканал «360»

«Конечно, с учетом того, что мы интенсивно и синхронно финансируем от концессионной компании подрядчиков, постараемся это сделать раньше. Мы заинтересованы в этом, как никто другой, поскольку дорога будет платной. Мы заинтересованы сдать ее раньше, чтобы окупаемость проекта шла по времени в более ранние сроки, чем это запланировано в нашей финансовой модели», — добавил Павел Бруссер.

Всего в Подмосковье продолжают строительство 50 дорожных объектов. В этом году в порядок приведут 1469 километров сети.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил новый детский сад в ЖК «Пригород Лесное». Он пообщался с родителями будущих воспитанников и отметил важность хорошего педагогического состава.