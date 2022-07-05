Ежедневная поливка дорог началась из-за жары в Подмосковье

Минтранс Подмосковья сообщил, что в жаркую погоду дороги области поливают около 340 единиц техники. Это позволяет охлаждать покрытие, устранять пыль и поддерживать чистоту.

Высокая температура может негативно повлиять на дорожное покрытие — под длительным воздействием солнца асфальт деформируется и приходит в негодность быстрее. Охлаждение дорожного покрытия при помощи специальной техники позволяет снизить риски. По сообщению МТДИ, сегодня на улицы выйдет 340 машин.

«Порядка 340 единиц техники сегодня польют около 7,8 тысячи километров муниципальных и региональных дорог в 315 городах и населенных пунктах Подмосковья. Для комфортного передвижения автомобилистов работы по поливке дорог проводят с 11 до 16 часов», — рассказал глава министерства Алексей Гержик.

Автомобилистов Подмосковья призывают оставаться внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и отказываться от поездок в рекордно высокие температуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на подмосковных дорогах: устранить аварийные участки, обустроить новые пешеходные переходы и скорректировать зоны обгона.