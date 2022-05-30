Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на дорогах Подмосковья

Подмосковье по безопасности дорог поднялось на 20-е место в России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что нужно дальше улучшать показатели и устранять проблемы.

«Мы пока еще на 20-м месте. Нужно дальше улучшать показатели, и это зависит от своевременных мероприятий. Нужно максимально оперативно эти опасные, аварийные участки ликвидировать», — сказал Воробьев.

Количество аварий и смертельных ДТП в Подмосковье снижается. Работа по повышению безопасности на дорогах продолжится, доложил министр транспорта региона Алексей Гержик. В Подмосковье сейчас порядка 40 тысяч дорог, и на всех трассах высокая нагрузка, отметил министр.

«Интенсивность настолько высока, что на сегодня ДТП не зависят от времени суток и погодных условий», — сказал Гержик.

Аварийность и количество смертельных ДТП в Подмосковье продолжает снижаться.

«По состоянию на 30 мая в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение ДТП составило 17%, снижение смертности в ДТП — 13%», — доложил Гержик.

Власти постоянно следят за ситуацией в Подмосковье по сравнению с другими регионами. По словам Гержика, если в 2016 году регион занимал 58 место, то сегодня — уже на 20-м.

Гержик назвал пять самых аварийных федеральных дорог в 2022 году: А-107 «Московское малое кольцо», А-108 «Московское большое кольцо», М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-2 «Крым».

Топ-5 аварийных дорог в Подмосковье: улица Кирова в Подольске, Каширское шоссе, Москва — Егорьевск — Тума — Касимов, Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка, Луховицы — Зарайск.

Губернатор заявил, что все аварийные участки нужно ликвидировать максимально быстро.

Главы, давайте, пожалуйста, свою лепту внесите, чтобы там, где опасно, мы все мероприятия провели. Дальше будем мониторить ситуацию и, самое главное, действовать, чтобы дальше у нас смертность и травмы на дорогах уменьшались Андрей Воробьев

Глава Минтранса Подмосковья рассказал, какие меры примут для повышения безопасности движения. Для этого скорректируют 250 зон обгона, продублируют дорожные знаки разметкой, обустроят 250 новых переходов. Кроме того, на переходах впервые применят проекционную разметку. На АЗС также уже установили 67 информационных щитов с памяткой на случай аварии.

Источник фото: телеканал «360»

Ведомство совместно с Минздравом Подмосковья борется за жизни пострадавших в ДТП.

«В тяжелом состоянии пациентов эвакуируют с помощью 18 реанимобилей, двух санитарных вертолетов, 600 машин скорой помощи. Уже совершено 209 вылетов санавиации в 2022 году», — рассказал Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Министр транспорта Подмосковья отметил, что количество смертей в результате ДТП снижается.

«На сегодня у нас по сравнению с прошлым годом снижается количество умерших в лечебных учреждениях на 13 человек. Большое спасибо Минздраву за проводимую работу», — сказал министр.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил определить муниципалитеты и дороги, на которых необходимо провести мероприятия по предупреждению ДТП.