Водителей Подмосковья предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни

В Подмосковье ожидается резкая смена погоды. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30…32 градусов, а затем — дожди. В таких условиях у водителей снижается скорость реакции, что может привести к печальным последствиям.

Несоблюдение правил дорожного движения во время дождей недопустимо. Как отметил глава министерства Алексей Гержик, в топе нарушений автолюбителей — несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости.

«Призываю ответственно отнестись к своей безопасности, быть внимательными и выбирать оптимальную скорость для безопасного движения, соблюдать скоростной режим согласно установленным знакам, быть аккуратными при поворотах, маневрировать с умом и держать дистанцию», — отметил министр.

Мотоциклистов призвали не забывать о защитной экипировке. Всех участников дорожного движения призывают использовать световозвращатели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на подмосковных дорогах: устранить аварийные участки, обустроить новые пешеходные переходы и скорректировать зоны обгона.