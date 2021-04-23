«Год будет прорывным». Дороги и качество воды в Дмитрове улучшат в 2021-м
Три новые станции обезжелезивания построят до конца года в Дмитрове. В результате по всему округу их станет 17, а это улучшит качество и чистоту питьевой воды у 80% жителей. Вместе с тем здесь отремонтируют 42 дороги и благоустроят центральный парк.
Об этом стало известно на рабочей встрече главы округа Ильи Поночевного с губернатором региона Андреем Воробьевым.
Значимая тема, которую мы решали в прошлом году и должны завершить уже в этом, — чистая вода. Яхрома, Молодежный, Пушкинская улица также должны получить чистую воду, и это для нас принципиально важно
Глава Дмитрова доложил губернатору Подмосковья о том, что за два года в округе построили 14 станций обезжелезивания.
«Нам есть чем гордиться в вопросе о чистой воде, потому что с вашей помощью мы ввели еще 14 станций обезжелезивания. Два года назад только 32% жителей наших жителей получали чистую воду, а сейчас их 71%», — сказал Поночевный.
Но на этом работы не закончатся. Благодаря дополнительному региональному финансированию в 2021 году построят еще три станции — самые большие.
У нас 2021-й станет прорывным, поскольку мы построим еще три станции. Две в Дмитрове, а одну — в Яхроме. И полностью охватим самые большие наши города
По его словам, все работы планируют завершить до декабря. В результате питьевую воду улучшенного качества будут получать 80% жителей Дмитрова. Кроме того, городской округ включили в федеральную программу, которая поможет со строительством новых очистных сооружений.
Лучше станут и дороги
Свыше 40 дорог отремонтируют в Дмитрове до конца года. На эти цели округ получил дополнительное финансирование.
«В этом году мы выделяем большие, существенные деньги на ремонт дорог в Дмитрове. И на другие территории, конечно, тоже», — сказал Андрей Воробьев.
Глава округа уточнил, что ремонт охватит и центральные города, и маленькие деревни.
«Это и Яхрома, и Дмитров, и Икша, и наши маленькие деревни», — добавил Поночевный.
Кроме того, он попросил помочь Дмитрову с финансированием для решения еще одной масштабной проблемы.
Если говорить о проблеме, то самая большая — это наша центральная дорога, мост через канал имени Москвы со стороны Рогачевки. Если есть возможность, просим вас помочь, поскольку это центр города, пробки
Глава Подмосковья ответил, что правительство посодействует в решении этой проблемы.
«Я дам команду начать проектирование, чтобы после экспертиз мы рассмотрели возможность строительства. Тема актуальная, безусловно», — сказал Воробьев.
Сырный кластер и благоустройство
Кроме того, в Дмитрове строят сырный кластер Подмосковья. Он объединит лучших производителей молочной продукции.
Очень приятно, что сейчас строятся заводы в том кластере, который мы создаем. И я очень надеюсь на то, что это позволит нам дальше создавать большое количество рабочих мест и производить качественную продукцию
Вместе с тем во время встречи отметили, что планы на благоустройство тоже большие: появятся 12 новых детских площадок, преобразится центральный парк. Его превратят в современную зону отдыха.