«Год будет прорывным». Дороги и качество воды в Дмитрове улучшат в 2021-м

Три новые станции обезжелезивания построят до конца года в Дмитрове. В результате по всему округу их станет 17, а это улучшит качество и чистоту питьевой воды у 80% жителей. Вместе с тем здесь отремонтируют 42 дороги и благоустроят центральный парк.

Источник фото: телеканал «360»

Об этом стало известно на рабочей встрече главы округа Ильи Поночевного с губернатором региона Андреем Воробьевым.

Значимая тема, которую мы решали в прошлом году и должны завершить уже в этом, — чистая вода. Яхрома, Молодежный, Пушкинская улица также должны получить чистую воду, и это для нас принципиально важно Андрей Воробьев.

Глава Дмитрова доложил губернатору Подмосковья о том, что за два года в округе построили 14 станций обезжелезивания.

«Нам есть чем гордиться в вопросе о чистой воде, потому что с вашей помощью мы ввели еще 14 станций обезжелезивания. Два года назад только 32% жителей наших жителей получали чистую воду, а сейчас их 71%», — сказал Поночевный.

Но на этом работы не закончатся. Благодаря дополнительному региональному финансированию в 2021 году построят еще три станции — самые большие.

У нас 2021-й станет прорывным, поскольку мы построим еще три станции. Две в Дмитрове, а одну — в Яхроме. И полностью охватим самые большие наши города Илья Поночевный.

По его словам, все работы планируют завершить до декабря. В результате питьевую воду улучшенного качества будут получать 80% жителей Дмитрова. Кроме того, городской округ включили в федеральную программу, которая поможет со строительством новых очистных сооружений.

Лучше станут и дороги

Свыше 40 дорог отремонтируют в Дмитрове до конца года. На эти цели округ получил дополнительное финансирование.

«В этом году мы выделяем большие, существенные деньги на ремонт дорог в Дмитрове. И на другие территории, конечно, тоже», — сказал Андрей Воробьев.

Глава округа уточнил, что ремонт охватит и центральные города, и маленькие деревни.

«Это и Яхрома, и Дмитров, и Икша, и наши маленькие деревни», — добавил Поночевный.

Кроме того, он попросил помочь Дмитрову с финансированием для решения еще одной масштабной проблемы.

Если говорить о проблеме, то самая большая — это наша центральная дорога, мост через канал имени Москвы со стороны Рогачевки. Если есть возможность, просим вас помочь, поскольку это центр города, пробки Илья Поночевный.

Глава Подмосковья ответил, что правительство посодействует в решении этой проблемы.

«Я дам команду начать проектирование, чтобы после экспертиз мы рассмотрели возможность строительства. Тема актуальная, безусловно», — сказал Воробьев.

Сырный кластер и благоустройство

Кроме того, в Дмитрове строят сырный кластер Подмосковья. Он объединит лучших производителей молочной продукции.

Источник фото: телеканал «360»

Очень приятно, что сейчас строятся заводы в том кластере, который мы создаем. И я очень надеюсь на то, что это позволит нам дальше создавать большое количество рабочих мест и производить качественную продукцию Андрей Воробьев.

Вместе с тем во время встречи отметили, что планы на благоустройство тоже большие: появятся 12 новых детских площадок, преобразится центральный парк. Его превратят в современную зону отдыха.