Жителей Московской области продолжают обеспечивать чистой водой. Работа еще не завершена, но в большинстве городов проблема решена. Следующий этап — замена старых труб. Подробнее об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью на «360».

В Подмосковье уже два миллиона человек из тех, у кого были проблемы, получают чистую воду, соответствующую современным стандартам. Но есть еще одна проблема — трубы.

Открылась следующая проблема — сети некоторых микрорайонов безнадежно устарели. Это как раз тот случай, когда нет смысла новое вино заливать в старые меха. Поэтому мы сейчас готовим следующую программу. Андрей Воробьев губернатор Московской области

По словам главы региона, сейчас в абсолютном большинстве городов — чистая вода. Некоторые городские округа получают ее из столицы.

«Что такое московская вода? Это „Мосводоканал“. Это большая, крупная организация, которая оснащена самым современным оборудованием, забирает воду из Москва-реки, готовит ее до высокого качества, и затем уже подает», — рассказал губернатор.

Восток Московской области пользуется чистой водой из Владимира. Ее добывают из подземного озера. До региона протянули несколько десятков километров водопровода. Но подключить к системе могут не все муниципалитеты — для них предусмотрены другие меры.

«Там, где отдельные населенные пункты, мы ставим водозаборные узлы, но уже по современным стандартам. То есть вода к тебе в квартиру придет после очистки, не абы как, а только после требований, которые сегодня мы привели к высоким стандартам», — добавил Воробьев.

Глава региона отметил, что большинство людей благодарны за чистую воду. Сейчас в программе такие округа, как Дзержинский, Орехово-Зуево и Фрязино.

В этом году в Люберцах начнется строительство нового водовода протяженностью почти семь километров. Коммунальные сети проложат в поселках Октябрьский и Мирный. Чистую воду получат еще 45 тысяч жителей.